Depremden kurtulup Bursa’da dünyaevine girdiler

Hatay’da yıkılan evlerinin balkonundan ailesiyle atlayarak kurtulan Mustafa Girente, geldikleri Bursa’nın İnegöl ilçesinde yardımseverlerin desteğiyle düzenlenen törende, depremzede olan sevgilisi Güldez Taştekin ile dünyaevine girdi.

6 Şubat sabahı Hatay’ın Antakya ilçesinde deprem sırasında çöken apartmanın balkonundan atlayarak kurtulan Mustafa Girente (26) ve ailesi, İnegöl’e gelerek yardımseverlerin desteği ile yaşam sürmeye başladı. O sırada depremzede olan sevgilisi hemşire Güldez Taştekin (26) de İnegöl’e geldi. Genç çift, kendilerine destek veren ve ihtiyaçlarını sağlayan 20 kişilik ekibe evlenmeyi istediklerini ilettiler. İnegöllü yardımsever ekip, genç çifte tüm düğün masraflarını karşılayacaklarını söyleyerek, düğün organizasyonunun startını verdiler. Yardımsever ekip, genç çiftin evini tutup dayayıp döşediler. Gelinlik ve damatlıkları alınan çiftin nikah başvuruları da yapıldı. İnegöl örf ve adetlerine uygun şekilde kız isteme yapıldı. Kına gecesinin ardından gelin alıcı programı da düzenlendi. Hamamlı Mahallesi’ndeki evden alınan gelin, şehir içinde araçlarla konvoy yapılarak nikah dairesine gelindi.

Genç çiftin nikahını ise İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kıydı. Damat, İnegöl adetlerine göre masanın üzerine çıkarak "Evet" yanıtını verdi. Genç çift, nikahın ardından balayı için Oylat kaplıcalarına gönderildiler.

Açıklama yapan gelin Güldez Taştekin, "Aslen Diyarbakırlıyım, üniversiteyi bundan 6 sene önce kazanmıştım. 6 senelik bir ilişkim vardı. Depremi ben de yaşadım. Nişanlım, yani nişanlı gibi bir şeydik, onlarla yaşıyordum. Ben de o sırada oradaydım. Kötüydü, çok yakın arkadaşlarımı kaybettim. Dün ’iyi geceler’ dediğime sabah ’günaydın’ diyemedim. İnegöl’e geldik. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Ölümün olduğu bu dünyada niye erteliyoruz diye düşündük açıkçası. Nikah tarihi aldığımızdan ailemizin hiçbir şekilde haberi yoktu. Sonra teşekkür mahiyetinde İnegöl’den tanıştığımız insanlar Sanem abla ve Nedim abi olmak üzere bize böyle sürprizler yaptılar. Gelinlik, damatlık her şeyimizi evimize varana kadar yaptılar. Çok teşekkür ederim İnegöl halkına. Gerçekten gittiğimiz her mağaza o kadar içten ve samimiydiler ki anlatamam. Acımıza ortak oldular. Yürekten teşekkür ederim" dedi.

Damat Mustafa Girente ise, "Hatay Antakya’dan geliyoruz. 6 Şubat’taki depremden sonra iki gün Antakya’da kaldık sonra buraya İnegöl’e yerleştik. Burada İnegöl halkı bize kenetlendi, bize sarıldı, bize sahip çıktılar. Biz bu konuda minnettarız. Hatay’da biz birlikteydik, nişan programımız vardı. Araya deprem gibi bir felaket girince biz de bunu ertelemeye karar verdik. Burada ailemizden habersiz nikah tarihi aldık. Biz İnegöl halkına teşekkür mahiyetinde iki tane abla ve abimizi nikah şahidi yapmak istedik. Onlar da bize sürpriz maksadında düğün masrafımızdan tutun her şeyimize kadar karşıladılar. Allah razı olsun onlardan bizi eksik hissettirmediler. Bizim yaralarımızı sarmaya çalıştılar, Allah razı olsun onlardan. Tekrar söylemek istiyorum, gözümüzden akan yaşa ortak oldukları için İnegöl halkına teşekkür ederiz. Bizim evimiz 4 katlıydı. Giriş kattaki komşumuz 6 saat enkazda kaldı. Onun dışında evimiz yıkıldı. Evimizdeki yıkım yavaş sürdüğü için biz balkondan atladık. Bunun dışında ailemizden amcamızı kaybettik. Ailemizden bir tek amcamızı kaybettik ama onun dışında çevremizdeki arkadaşlarımızdan 8’ini kaybettik. Üzücü bir afet yaşadık. Sonuçta Allah tarafından geldi, isyan etmiyoruz ama bir yanımız hala orada. Sonuçta memleketimiz, toprağımız, doğup büyüdüğümüz yer. Elbet döneceğiz" diye konuştu.