Depremden kurtuldu, konteynerlarda montaj yaptı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden kurtulan Ali Taş, depremin acısını unutarak konteynerkentte dolap montajı yaptı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depreme dışarıda yakalanan mobilyacı Ali Taş, ailesini güvenli bir bölgeye aldıktan sonra kurtarma çalışmalarına katıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından kurulan konteynerkente yardıma giden Taş, depremzedeler için hazırlanan konteynerlerde dolap montajı yaparak yardım etmeye devam etti.

Gönüllü olarak yardım çalışmalarına katıldığını söyleyen Ali Taş, ‘‘Kahramanmaraş’ta mobilyacılık yapıyorum. Kendi dükkanımız ağır hasarlı çıktı. Kendimizde hafif hasarlı kurtulduk. 1 hafta enkaz çalışmalarına katıldık ve kendimiz toparladık. Burada konteynırlarda mutfak dolapları kurmaya geldim usta olarak. Yardımcı olmaya geldim. Deprem 04.17 geçe oldu. Yataktan çıkamadım bir çocuğum ağlıyordu. Onu aldım onu korudum. 93 saniye falan kadar sürdü. Daha sonra 1-2 dakika müsaade etti bize. Bu arada ben aldım çocuklarımı arabaya yerleştirdim. Çok yağmurlu bir havaydı. Daha sonra Orman Bölge Müdürlüğü vardı evimin orada oraları kontrol etmeye gittiğimde bazı binaların çöktüğünü gördüm. Bazıların çok ses geliyordu. Akrabaları, kardeşlerimi kontrol ettim. Evim müstakil az hasarlı olarak çıktı. Bende gönüllü olarak konteyner kentte yardım geldim. Bütün Maraşlıların artık kendine gelip herkes elinden geldiğince bir şeyler yapsın ki bu enkazın altından memleketimizi kurtaralım. Memleket bizim memleketimiz” dedi.