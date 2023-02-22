Edirne’de, fabrikalara yaptıkları ürünlerden ek gelir sağlayan 150 kadın, günlük kazançlarını depremzedelerin yaralarının sarılması için bağışlama kararı alarak örnek bir davranış sergilediler. Depremden kurtulup Edirne’ye gelen aile de depremzedelere yardım ediyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Edirne’de de depremzede vatandaşlara yardımcı olabilmek için canla başla çalışılıyor. Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi’nde, fabrikalardan 150 bin adet paketleme işi alan ve bu işten kazanacakları yevmiyeyi depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için bağışlama kararı alan kadınlar örnek bir davranış sergilediler. Yevmiyelerini afetzedelerin yaralarının sarılması için bağışlama kararı alan 150 kadın, gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyor. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birinin sergilendiği Edirne’de, kadınlar tek yürek, tek bilek oldu.

Depremden kurtulan aile depremzedelere yardım ediyor

Ailesinin büyük bir kısmının afet bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde olduğunu söyleyen Fikriye Yılmaz, “Deprem bölgesinde bulunanlar çadırlarda üşüyor, biz burada sıcak yerde yaşıyoruz. Depremzede vatandaşlara bir nebze de katkım olsun diye gelip yardım etmeye başladım. Kazancımı diğer arkadaşlarım olduğu gibi ben de bağışlayacağım” açıklamasında bulundu.

Elbistan’dan Edirne’deki akrabalarının yanında misafir edilen ve tüm ailesinin Elbistan’da çadırda yaşadığını anlatan depremzede vatandaşlardan Medine Biçer, Üretim ve Geliştirme Merkezi’nde paketleme yaptığını söyledi. Buradan elde ettiği geliri kendisi gibi afetzedelere bağışlayacağını anlatan Biçer, duygu dolu anlar yaşadı.

“Kazancımızı depremzedelere bağışlamaya karar verdik”

Üretim merkezinde yoğun çaba gösteren Serpil Hacer de, “Burada ürettiğimiz el emeği ürünlerden yevmiye karşılığı kendimize bir kazanç sağlıyorduk. Arkadaşlarla bir karar aldık. Yaptığımız ürünlerden elde edilen kazancımızı depremzedelere bağışlamaya karar verdik. Bizim de bir nebze faydamız olsun diye düşündük. Hepimiz canla başla çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Afetzede vatandaşların acılarını hissettiklerini ve iller arasında bulunan kilometrelerce uzaklığın buna engel olmadığını vurgulayan Şenay Demircioğlu, “Kendilerine bir nebze yardımcı olabilmek için biz de arkadaşlarımızla böyle bir karar aldık. Yaşananlardan dolayı üzüntülüyüz ama yardımcı olabiliyoruz diye bir nebze olsun huzurluyuz. Depremin yaşandığı iller ile Edirne arasında kilometrelerce mesafe olsa bile, depremzede vatandaşlarımızın acılarını biz de çok yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.