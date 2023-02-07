Depremden 18 saat sonra sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, enkaz altında kalan bir kişiyi 18 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün öğleden sonra deprem bölgesine ulaşan Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekiplerinin, deprem bölgesinde 18 saat sonra bir vatandaşı sağ olarak kurtardığını açıkladı. Vergili, "Arama kurtarma enkaz çalışmalarında görev alan tüm personelimize kolaylıklar, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.