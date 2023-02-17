Depremden 12 gün sonra 04.17’de dünyaya geldi

Adıyaman’da bir kadın depremden 12 gün sonra sabah saat 04.17’sıralarında 7’nci çocuğunu dünyaya getirdi.

Adıyaman’ın Malazgirt Mahallesinde eşi ve 6 çocuğuyla birlikte yaşayan Selvi Hanilci, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde evleri hasar gördüğü için aynı mahalledeki parka kurulan çadıra sığındı. 9 aylık hamile olan Selvi Hanilci’nin dün gece saatlerinde sancıları tuttu. Ambulansla Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı içerisindeki Sağlık Bakanlığına ait Sahra Hastanesine götürülen Hanilci, depremden 12 gün sonra depremin yaşandığı sabah saat 04.17 sıralarında doğum yaptı. Sahra Hastanesinde doğum yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadın, çocuğuyla birlikte taburcu edildi. Malazgirt Parkındaki çadırına geri dönen aile, çocuğun ismini ise Ferhat olarak koydu.

Çadırın gece soğuk olduğunu söyleyen Selvi Hanilci, “Çadırda, sahra hastanesinde doğdu. Bu benim 7’nci çocuğum” dedi.

Selvi Hanilci’nin yeğeni Resul Gözek, “Depremde evlerimiz hasar gördüğü için çadırdayız. Teyzem hastalandı, sahra hastanesinde doğum yaptı. Çocuğun ismini de Ferhat koydular” diye konuştu.