Depremde zarar gören minareler tek tek yıkıldı

Adana’da depremde zarar gören minareler halat yardımıyla kontrollü bir şekilde tek tek yıkıldı.

6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adana’da 13 bina yıkılırken 418 kişi hayatını kaybetti 34 kişi de kurtarıldı. Depremde binaların yanı sıra cami minareleri de çok hasar gördü. Hasar gören cami minareleri vatandaşlara zarar vermemesi için tek tek kontrollü bir şekilde yıkıldı. Halat bağlanan minareler iş makinesi yardımıyla yıkıldı. Minarelerin yıkılma anı ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.