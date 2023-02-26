Depremde zarar gören evi için yaptığı tuvalleri satışa çıkardı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde deprem sonrası evleri 2 metre ileriye kayan ve havaya kalktığı için ağır hasar alınca, yaptığı tuvalleri yeni ev yapmak için satışa çıkardı.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim bölümünden mezun olan ve atama bekleyen Emin Atmaca, deprem sonrası 2 metre ileri yürüyen evlerinin önünde yarım kalan portre ve tuvallerini tamamlamaya çalışıyor.

Atmaca, aralarında Fatih Sultan Mehmethan, Barış Manço, doğa gibi değişik çalışmalarının bulunduğu tuvalleri satışa çıkarak, yeni ev yapmak için alıcısı olursa satmak istediğini söyledi.

“ Yeni ev için resimlerini satışa çıkarttı”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 şiddetindeki ilk deprem de evleri adeta temelinden havaya kalkarak yürüdüğü için ağır hasarlı gösterilen Atmaca ailesi, yeni ev yapmak için umutlarını oğullarına bağladı.

Remiz öğretmenliği bölümünden mezun olan ve atama bekleyen Emin Atmaca, yaşanan depremin üzücü olduğunu belirterek, “ Tüm Türkiye yas tutuyor. Bende içimizdeki acıyı hüznü bir nebzede olsa gidermeye çalışıyorum ve bunu sanat yoluyla yapmaya çalışıyorum. Sanat insanın içindeki bütün duyguların yaşandığı bir kavramdır aslında. Bizde hüznümüzü, acılarımızı ve duygularımızı sanatla dışa çıkarmaya çalıyoruz. Yapmış olduğum çalışmaları aileme katkı sağlamak ve yeni bir ev yapmak için satacağım. Bu konuda bana yardımcı olunursa sevinirim” dedi.