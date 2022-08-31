Depremde zarar gören 6 cami yıkıldı, yerine yenilerinin yapımına başlandı

Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen depremler nedeniyle Bingöl’de zarar gören altı cami yıkılarak yerine yenileri yapılmaya başlandı.

Bingöl’de deprem riski nedeni ile kullanımı tehlike oluşturan ve haklarında karar alınan toplamda altı caminin yıkım işlemleri tamamlanırken yerlerine yenileri yapılmaya başlandı. Bingöl il merkezinde bulunan Karşıyaka Mahallesi Hz. Osman Cami, Simani Mahallesi Hz. Ebubekir Cami, Yeşilyurt Mahallesi Fatih Cami, Yenimahalle Cami, Eski Terminal Camii ve Sanayi Camisinin yıkım işleminin bitmesinin ardından hem Diyanet İşleri Başkanlığının hem de hayırsever vatandaşların katkısı ile yerine yenilerinin temelleri atılmaya başlandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bingöl İl Müftüsü Mustafa Topal, "Bingöl’ümüzde altı tane cami depremde hasar gördüğü için ilgili birimler ve kurumlar tarafından incelemesi yapılıyor. Bundan dolayı bu camiler netice itibariyle ibadete kapatıldı. Biz onları yıktık ve şu anda 6 tanesinde temelleri atıldı, yapımı devam ediyor. Hayırseverlerimizin katkısı oldu, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan katkı geldi ve o gelen paralarla biz temelini attık. Bu paralarla inşallah altı caminin de kabasını bitirme noktasına getireceğiz" dedi.

Müftü Topal temeli atılan camiler için yaklaşık 120 milyon gibi bir paraya ihtiyacı duyduklarını belirterek “Bu altı cami için hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz. Özellikle Bingöllü hayırseverlerimizin yardımlarına ihtiyacımız var" diye konuştu.