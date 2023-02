Depremde yitirilen her bir can için bir hatim

Evrensel Hafızlar Derneği son asrın en büyük felaketi olarak gösterilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 41 binin üzerindeki can için hatim kampanyası başlattı. ’Yitirdiğimiz her bir can için bir hatim okuyoruz’ kampanyasına EHAD Manisa Şubesi olarak destek verdiklerini kaydeden dernek Başkanı Ahmet Erdinçli, hatim veya cüz almak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu.

Evrensel Hafızlar Derneği depremde hayatını kaybedenler için hatim kampanyası başlattı. Depremin hemen ardından deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardım dağıtma faaliyetlerine katılan dernek şimdi de hatim kampanyası başlattı.

EHAD Manisa Şube Başkanı Dr. Ahmet Erdinçli, "6 Şubat günü 10’dan fazla ilimizle birlikte Suriye’yi de etkileyen ve milletimizi derinden sarsan iki büyük deprem yaşadık. Cenab-ı Hak’tan vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar ve milletimize sabr-ı cemil niyaz ederiz. Afetten etkilenen bütün vatandaşlarımıza yönelik yardım faaliyetlerimizin yanı sıra, EHAD’nin kuruluş amacı istikametinde afet bölgesinde yıkılan veya hasar gören hafızlık müesseselerinin tespiti, vefat eden veya yaralanan hafız ve hafız adaylarının tespiti ve aileleri ile irtibata geçilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmekle birlikte, afetten etkilenen hafızlara maddi ve manevi destek çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz. Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra EHAD ailesi olarak yaşanan afetlerde ’Yitirdiğimiz her bir can için bir hatim okuyoruz’ sloganıyla hatim kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Hatim veya cüz almak isteyen vatandaşlarımız hatim.ehad.org.tr web sayfamızı ziyaret edebilirler. Bu vesileyle geçmişten günümüze yaşanan deprem, sel, yangın gibi bütün afetlerde vefat edenlere Rabbimizden rahmet, geride kalanlara sabr-ı cemil niyaz ederiz." dedi.

Dr. Erdinçli ayrıca okunacak hatimlerin duasının da ramazan ayının sonunda gerçekleştirileceğini vurguladı.