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Depremde yıkılan binanın yanındaki apartmanda asılı kalan dolap kuşlara yuva oldu

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar alan bir bina yıkıldı. Bina yıkımı esnasında 5. katta bulunan bir dairenin dolabı yan binadaki apartmanın duvarında asılı kaldı. O mutfak dolabı şimdilerde kuşlara yuva oldu.

Haberde İnsan 20.08.2022, 11:29
Depremde yıkılan binanın yanındaki apartmanda asılı kalan dolap kuşlara yuva oldu

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar alan bir bina yıkıldı. Bina yıkımı esnasında 5. katta bulunan bir dairenin dolabı yan binadaki apartmanın duvarında asılı kaldı. O mutfak dolabı şimdilerde kuşlara yuva oldu.

Şehit İlhanlar Caddesinde bulunan 8 katlı bir bina 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Yıkım esnasında 5. katta bulunan bir dairenin mutfak dolabı, daire sahibi tarafından duvardan sökülmedi. Yıkım esnasında yan binaya zarar verebileceği gerekçesiyle duvara asılı kalan dolap çıkartılmadı. Yaklaşık 2 buçuk yıldır duvarda asılı olan mutfak dolabı şimdiler de kuşlara yuva oldu. Mahallede bulunan kuşlar, dolabı yuva olarak kullanıyor.

Vatandaşların da dikkatini çeken ve 2 buçuk yıldır yan binanın duvarında asılı kalan mutfak dolabını görenler bol bol fotoğraf çekerek sosyal medyasından paylaşım yapıyor.

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