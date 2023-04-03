Depremde yıkılan binaların karot numuneleri Muş’ta inceleniyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan binalardan alınan karot ve çelik numuneleri, Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Deprem Araştırma Laboratuvarında inceleniyor.

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından kurulan deprem araştırma laboratuvarında çalışma yürüten ekipler, deprem bölgesinde yaptıkları başarılı tahlillerle adından söz ettirdi. MAUN bünyesinde kurulan deprem araştırma laboratuvarında ‘Sarsma Tablası’ ile yeni yapılan binaların beton dayanıklığı belirlenerek deprem performansları analiz ediliyor. Deprem bölgesinde yıkılan ve hasar gören binalarından alınan karot ve çelik numuneler, laboratuvardaki gerekli işlemlerin ardından beton test baskı makinesinde beton dayanımı ile çelik dayanımı testine tabi tutuluyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, bölgenin depremsellik gerçeğinin farkında olarak yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Son 5 yılda deprem araştırma laboratuvarımıza ve zemin etüdü laboratuvarımıza ciddi yatırımlar yaptık. Bugünleri birazda ön görerek ve ilimizin depremsellik gerçeğinin farkında olarak ciddi yatırımlar yaptık. Aldığımız ekipmanlar ile kurduğumuz ekiple teknik analizleri yapacak en üst seviyeye geldik. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde de üniversitemizin önemli çalışmaları oldu” dedi.

Deprem bölgesinde alınan örneklerin deprem araştırma laboratuvarlarında incelendiğini söyleyen Polat, “Arkadaşlarımız Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da hem hasar tespitinde hem de savcılıklarda bilirkişi olarak çalıştılar. Buralarda çeşitli numuneler alınarak laboratuvarımızda testler yapıldı. Sadece teknik anlamda çalışma yapmıyoruz. Bölgemizin deprem gerçeğinin farkında olarak bu farkındalığı ilimizdeki gençlerimize ve vatandaşlarımıza yansıtmak üzere çeşitli çalışmalar yaptık” ifadelerini kullandı.