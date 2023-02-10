Depremde yıkılan binalar önünde umutlu bekleyişler devam ediyor

Depremin en etkili olduğu ve 2 bin 749 binanın yıkıldığı Hatay’da depremzedelerin umutlu bekleyişi devam ediyor. Depremin 5. gününde yıkık olan bir binanın enkazından alınan ses umutları tekrar yeşertti.

Hatay Merkezde depremin ardından geçen 110. saatte ses duyuldu. Eğitimli köpekler tarafından yapılan çalışmalarda içeride canlı olduğunun anlaşılması üzerine ekipler çalışmalarını sesin geldiği yönde yoğunlaştırdı. Bu arda yakınlarının kurtarılmasını bekleyen vatandaşlar sevinçlerini birbirlerine sarılarak paylaştılar.