Depremde yaşamını yitirenler için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı

Kilis (İHA) Kilis’te Hacı Faruk Kayabaş Camisinde Cuma namazının ardından tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaza çok fazla vatandaş katıldı, cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar yollarda ve parklarda namazını kıldı.

Miraç Gecesi’nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur’an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.