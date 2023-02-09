Depremde yaşamını yitiren Ümmühan öğretmen memleketi Antalya’da toprağa verildi

Adıyaman’da depremde hayatını kaybeden 29 yaşındaki öğretmen Ümmühan Kuzu, memleketi Antalya’nın Korkuteli ilçesinde toprağa verildi.

Adıyaman’da öğretmenlik yapan ve depremde hayatını kaybeden Ümmühan Kuzu’nun (29) cenazesi sabah saatlerinde Korkuteli ilçesi Dereköy Mahallesi’ne getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından genç öğretmenin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Dere Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına İlçe kaymakamı Sezgin Üçüncü başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, mahalle muhtarları, vatandaşlar katıldı.