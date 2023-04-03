Depremde yaralanan sıpa Tatvan’a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, depremden sonra aylardır sahipsiz bırakılan yaralı bir sıpa ise tedavisi için Bitlis’in Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Merkezine getirildi.

Depremin ilk gününden bu yana bölgede vatandaşlara yardım elini uzatan Bitlis’in Tatvan Belediyesi ekipleri her alanda koşuştururken, hayvanları da unutmadı. Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği, Türk Veteriner Hekimler Birliği ve Hayvan Arama Kurtarma Timi (HAKUT) ile iş birliği içerisinde olan Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ekipleri, deprem bölgesinde sahipsiz ve ayağı kırık olan yaralı sıpa ihbarını kabul ederek Tatvan’da bulunan merkezlerinde ilk müdahalesinin ardından tedavi etmeye başladı. Tedavisinin ardından sahiplendirilecek olan sıpa, veteriner hekimlerin şimdiden eğlencesi oldu.

Tedavisinin ardından sahiplendireceklerini söyleyen Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Delegesi Veteriner Hekim Rehber Altıntaş, "Adıyaman bölgesinde belli aralıklarla çalışmalar yürüttük. Deprem bölgesinden geldikten sonra orada bir tane yaralı canımız vardı. O canımızı deprem bölgesinde müdahale edemedikleri için bizimle iletişime geçtiler. Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası aracılığıyla iletişime geçtikten sonra HAKUT tarafından bize bu can getirildi. Tatvan Belediyesi bize yuvasını açtı, bize destek verdi. Canlının ilk müdahalesini yaptık. İlk müdahalesinden sonra cerrahi operasyonla kırığı düzeltip burada inşallah sahiplendireceğiz" dedi.

Yaralı sıpayı deprem bölgesinden Tatvan’a getirdiklerini belirten HAKUT Dernek Başkanı Muhsin Kordağlı ise, "Adıyaman bölgesinde sakat, ayağından yaralanmış bir sıpamız vardı. Veteriner arkadaşlar bizlere ulaştı. Nakil sıkıntısı vardı ve biz de dernek olarak bunu seve seve üstlenebileceğimizi söyledik. Bugün yaralı sıpamızı aldık ve Tatvan’a getirdik. Tatvan Belediyesi ve Türk Veteriner Hekimleri Odasına çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar tek telefonla bu gece bu saatte bile kapılarını açtılar" diye konuştu.