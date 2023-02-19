Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar, yakınları tarafından gözyaşları içinde bir bir toprağa veriliyor. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu mezarlıklar, ölenlerin yakınları ile dolup taşıyor.

Osmaniye’de 991 kişinin hayatını kaybettiği ve depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıkta yakınlarını kaybeden vatandaşlar, kabristanı adeta mesken edindi. Yakınlarının mezarı başından ayrılmayan depremzedeler, sevdikleri için durmadan dua edip gözyaşı döküyor. Çocuk mezarları üzerinde yer alan oyuncaklar, genç kızların mezarları üzerine örtülen gelinlikler, askere gidecek gençlerin kabirlerine bırakılan Türk bayrakları ile kabristandaki manzara yürek dağlıyor.

Depremde kaybettiği 6 yakınını toprağa verdiğini söyleyen Cuma Sakıbaşı, büyük bir acı yaşadıklarını gözyaşları içinde aktarırken “ Ülkemizin ve hepimizin başı sağolsun. Bir evden 6 kuzenimi birde kaydettim. Kucağında bebeği ile vefat ettiler. Dualar acının tarifi yok. Allah hepimizin yardımcısı sabır diliyorum. Bizim yüreğimize ateş düştü. Allah kimseye yaşatmasın. Yıllık izne gelmişlerdi. Rabbim sabır versin tüm ülkemize” diye konuştu.