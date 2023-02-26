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Depremde vefat edenler için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Şanlıurfa’da öğle namazını müteakip yüzlerce Müslüman, Topçu Meydanı’nda gıyabi cenaze namazı kıldı.
Haberde İnsan 26.02.2023, 14:47
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Şanlıurfa’da öğle namazını müteakip yüzlerce Müslüman, Topçu Meydanı’nda gıyabi cenaze namazı kıldı.
Şanlıurfa’da sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri öncülüğünde yüzlerce vatandaş, seccadesini alarak Topçu Meydanı’na gitti. Burada toplanan vatandaşlar, öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Kalabalık, namaz sonrası dağıldı.