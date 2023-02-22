Depremde tekerlekli sandalyesi kırılan vatandaşın çağrısına valilik koştu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde deprem sonrası yıkılan evde tekerlekli sandalyesi kırılan engelli vatandaşın talebi, koordinatör olan Şırnak Valisi Osman Bilgin’in talimatıyla karşılandı.

Nurdağı’nın Gökçedere köyünde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yıkılan evde tekerlekli sandalyesi kırılan engelli vatandaşın talebi, koordinatör olan Şırnak Valisi Osman Bilgin’in talimatıyla karşılandı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçedere köyünde kalan aile için ekipler seferber oldu. Engelli ve bir kolu kırık olan vatandaş için tekerlekli sandalye götüren ekipler burada ailenin bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Engelli vatandaş Cennet Kösoğlu’nun ablası, "Öncelikle başımız sağ olsun. Gün birlik günü. Allah herkesten razı olsun. İnşallah böyle felaketler görmeyiz. Engelli kardeşimin sandalyesi kırılmıştı. Sağ olsun ekipler getirdi" dedi.

Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü depo sorumlusu Hazım Ücün de depremin ilk gününden itibaren Şırnak Valiliği koordinasyonluğunda burada depo sorumluluğu görevini yaptığını söyledi. Engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu aktaran Ücün, "Ufak da olsa yaralarına merhem olmuş olduk bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz" dedi.