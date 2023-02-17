Depremde ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenler için Karabük’te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ulu Camii’nde cenaze namazından önce depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Cuma namazına müteakip düzenlenen törene, Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından kıldırılan namazın ardından deprem bölgesine gönderilmek için bağış toplandı.