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Depremde ölen Umut’un 29 Ekim’de çizdiği resim ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı için çizdiği resimden iki gün sonra 30 Ekim depreminde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut’u unutmadı. Umut’un Cumhuriyet Bayramı resmini Aşık Veysel Alanı’ndaki buz sporları binasına astıklarını belirten Başkan Tunç Soyer, “Biz tüm yaşayanları affet Umut. Resmin bugün sadece Bayraklı’da bir binada değil, cumhuriyet umudunu taşıyan tüm kalplerde. And olsun ki senin hayallerini, umutlarını enkaz altında bırakan bu sistemi değiştireceğiz” dedi.

Haberde İnsan 30.10.2021, 12:56
Depremde ölen Umut’un 29 Ekim’de çizdiği resim ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı için çizdiği resimden iki gün sonra 30 Ekim depreminde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut’u unutmadı. Umut’un Cumhuriyet Bayramı resmini Aşık Veysel Alanı’ndaki buz sporları binasına astıklarını belirten Başkan Tunç Soyer, “Biz tüm yaşayanları affet Umut. Resmin bugün sadece Bayraklı’da bir binada değil, cumhuriyet umudunu taşıyan tüm kalplerde. And olsun ki senin hayallerini, umutlarını enkaz altında bırakan bu sistemi değiştireceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim İzmir depreminde Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif’in aynı felakette hayatını kaybeden 7 yaşındaki ağabeyi Umut’u unutmadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çizdiği resimden iki gün sonra depremde yaşamını yitiren Umut’un resmi Aşık Veysel Alanındaki buz sporları binasının girişine asıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz tüm yaşayanları affet Umut. Resmin bugün sadece Bayraklı’da bir binada değil, cumhuriyet umudunu taşıyan tüm kalplerde. And olsun ki senin hayallerini, umutlarını enkaz altında bırakan bu sistemi değiştireceğiz" diye konuştu.

“Cumhuriyet Bayramı’na katılmak istemişti”

Umut’un babası Oğuz Perinçek, “28 Ekim’de Urla’daki köy evine gidip orada dört gün kalmayı düşünüyorduk. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim vardı. Ancak Umut, Cumhuriyet Bayramı için resim yapmak istediğini ve o resmi 29 Ekim’de okula götürmek istediğini söyledi. Pandemi şartlarında bayramların eskisi gibi kutlanmadığını söyledik ama ısrar edince onu kıramadık. Yoksa biz 30 Ekim’de evde olmayacak ve bu felaketi yaşamayacaktık. Öğretmeni bu resmi saklamış, bize getirdi. Diğer bütün resimler enkaz altında kalmıştı” sözlerine yer verdi. Umut’un doğaya çok düşkün olduğunu, böcek koleksiyonu bulunduğunu ve meraklı bir çocuk olduğunu belirten Oğuz Perinçek, “Umut resim yapmayı da çok severdi. Onun Cumhuriyet Bayramı’na katılma ve çizdiği resmi öğretmenine ulaştırma isteği bizi o gün İzmir’de tuttu. Bu yüzden Umut’un çizdiği bu resim çok anlamlı” ifadelerini kullandı.

“Çocuklara umut olmak isteyen herkese kapımız açık”

Umut’un adını yaşatmak ve diğer çocuklara destek olmak için Yüreklere Umut Vakfını (YUVA) kurduklarını söyleyen Oğuz Perinçek, “Urfa’dan İstanbul’a kadar kütüphaneler, derslikler, bilgisayar laboratuvarları kurduk. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza destek olmak acımızı bir nebze olsun azaltıyor. İtalyan yazar Calvino da yaraları iyileştirmenin en iyi yolunun bu olduğunu söyler. Çocuklara umut olmak isteyen herkese kapımız açık” dedi.

“Umut’a sürüyoruz”

30 Ekim İzmir depreminin yıl dönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı anma programı kapsamında Umut için bir bisiklet etkinliği de var. Umutlara Yürek Vakfı işbirliğiyle düzenlenen programla 117 bisikletli, depremin yaşandığı saat olan 14.51’de Aşık Veysel Alanı Buz Sporları binası önünden Manavkuyu’daki Doğanlar Apartmanı’na “Umut’a Sürüyoruz” sloganıyla ve Umut’un çizdiği resmin üzerinde bulunduğu tişörtlerle bisiklet sürecek.

Adı ana sınıfa verildi

Enkazdan sağ çıkarılan ancak kısa bir süre sonra hayata veda eden ailenin 7 yaşındaki üyesi Umut Perinçek’in adı kentteki bir anaokulun ana sınıfına da verildi. Doğanlar Apartmanı’ndaki enkazdan anne Seher, ikiz kızları Elzem ve Ezel ve 3 yaşındaki Elif kurtarılmıştı.

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