Depremde ölen iki genç, Türkeli’de son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybeden iki genç, Sinop’un Türkeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybeden iki genç, Sinop’un Türkeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kahramanmaraş’ta depremde hayatlarını kaybeden kardeşler Ahmet Eren Şahaboğlu ve Yunus Emre Şahaboğlu’nun naaşları, deprem bölgesinden alınarak, memleketleri Sinop’un Türkeli ilçesine getirildi.
Türkeli Merkez Camisi’ndeki cenaze törenine, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından iki gencin naaşı, Ayancık ilçesi Büyükdüz Köyü Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
Depremde ölen anneleri Gülser Erdoğan’ın cenazesi ise 16 Şubat Perşembe günü öğle namazını müteakip Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlığına defnedilecek.