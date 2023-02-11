Depremde ölen anne, baba ve 2 çocukları Amasya’da defnedildi

Hatay Antakya’da depremde yıkılan binada cansız bedenlerine ulaşılan 4 kişilik Yaylacı ailesi, memleketleri Amasya’nın Suluova ilçesinde defnedildi.

Emekli astsubay İzzet Yaylacı (45), eşi polis memuru Zehra Yaylacı (43), çocukları 17 yaşındaki İrem Buse ve 13 yaşındaki Rüzgar Berat, Amasya’nın Suluova ilçesindeki Hacı Mustafa Camiinde kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları içerisinde asker ve polislerin omzunda son yolculuklarına uğurlandı. Anne, baba ve çocuklarından geride sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar kaldı.

Cenaze namazına katılan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğini söyledi.