Depremde kolunu kaybeden Emine Kuş Sivil Savunma ve İfaiyecilik Bölümü’nden mezun oldu

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde babaannesini kurtarmak için çabalayan ve sağ kolunu kaybeden Emine Kuş, Artvin Çoruh Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünden mezun oldu.

Artvin Çoruh Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Emine Kuş, 6 Şubat’taki deprem öncesi özlediği ailesini görmek için Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gitmişti. 6 Şubat´taki ilk depremde evleri hasar görmedi. Emine, aldığı eğitimin gereğini yerine getirip zor durumdaki insanların yardımına koştu. Daha sonra yıkılmayan apartmanlarının girişinde bulunan ve kendi işyerleri olan çiçekçi dükkânına giren Kuş, ikinci depreme bu dükkânda yakalandı. Sarsıntı başlayınca ailenin büyük kısmı dışarı kaçmayı başardı. 85 yaşında Alzheimer hastası babaanne Emine Kuş ise dükkanın arka tarafındaydı. Şiddetli sarsıntıya rağmen Emine, babaannesini dışarı çıkarmak için çabaladı. Tam dışarı çıkmayı başarmışken karşısında bulunan 5 katlı binanın üzerine çöktüğünü ve sağ kolunun orada koptuğunu gördü. Kendi binaları da yerle bir olunca babaannesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Kızıyla aynı adı taşıyan anne Emine Kuş ve baba Halis Kuş, insanüstü bir çabayla birkaç saat içinde Emine´yi enkazdan çıkardı. Ancak Emine´nin kolon altında kalan sağ kolu kopmuştu. Emine, koluyla birlikte hastaneye götürüldü. Ancak paramparça olan kol yerine dikilemedi. Çok kan kaybeden ve hastanede kalbi duran Emine Kuş´a 45 dakika kalp masajı yapıldı, elektro şokla hayata döndürüldü. Askeri Helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesine götürülen Emine defalarca ameliyat edildi. Tedavi süreci devam eden Emine Kuş protez kol için protokolün imzalanması ardından koluna kavuşmayı bekliyor.

Tüm bunlar yaşayan Emine Kuş, Artvin Çoruh Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünden mezun oldu. Mezuniyet sonrası açıklamalarda bulunan Kuş "Artvin´de çok mutluyum çok onurluyum. Artvin Çoruh Üniversitesi her zaman yanımdaydı. Hocalarım olsun, her personeline ayrı ayrı hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben eğitimini aldığım sivil savunma ve itfaiyecilik mesleğini devam ettirmek istiyorum. Sahada olur arka planda olur hala kalan uzuvlarımla daha da güçlendirerek kalbimle ruhumla bedenimle profesyonel olarak bu mesleğimi icra etmeyi çok istiyorum. Asrın felaketi olan bu depremde hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu büyük felaketten devletçe milletçe çok güzel bir şekilde atlattık atlatmaya da devam etmekteyiz. Olabilecek tüm felaketlerde bu tür olaylarda ben de sahada var olmak istiyorum ve tüm yüreğimle buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.