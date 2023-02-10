Depremde kızıyla birlikte vefat eden doktorun ağabeyi İHA’ya konuştu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde Hatay’da enkaz altında kalarak kızıyla birlikte hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Faruk Aksoy’un ağabeyi Minbullah Aksoy, yeğeninin babasının yanına misafirliğe gittiğini ve misafirlikte depreme yakalandığını söyledi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Faruk Aksoy ve ailesi Hatay merkezde yakalandı. Dr. Faruk Aksoy ve kızı Nida Aksoy enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirirken, Aksoy’un eşi ve iki çocuğu ise depremden sağ olarak kurtuldu. Yaşamını yitiren baba ve kızının cenazeleri memleketleri Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ortaklı Mahallesi’nde defnedildi.

Depremde hayatını kaybeden Dr. Aksoy’un ağabeyi Minbullah Aksoy, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ağabey Minbullah Aksoy, depremde vefat eden yeğeninin Mersin’den Hatay’a babasının yanına ziyarete gittiğini ve misafirlikte depreme yakalandığını söyledi.

“Bizimkiler üst katlarda yaşadığı için kendimizi şanslı görüyoruz”

Ağabey Aksoy, deprem sırasında kardeşi ve çocukları üst katlarda oturduklarından dolayı kendilerini şanslı gördüklerini anlatarak, “Hani deniliyor ya anlatılmaz yaşanır, o şekilde bir durumdu. Oraya gitmeden önce depremin bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyorduk. Oraya gittiğimizde büyük bir dehşet vardı, bütün binalar karton gibi çökmüş, insanların feryadı vardı. Ekipler zaten yetişemiyorlardı, bizimkiler üst katta olduğu için biz yine de kendimizi şanslı görüyoruz. Kanımca enkaz altındaki vatandaşların tamamı 2-3 ay sonra bulunur. Halen de çıkacak olan cesetler olacaktır. Kardeşim ve ailesi Hatay merkezde depreme yakalandılar. Kardeşim iki evlilik yapmıştı, ilk evli yaptığı eşinden iki tane kızı vardı. İlk eşinden kızlarından Nida, misafirliğe babasının yanına Hatay’a gitmişti. Maalesef depremde babasıyla birlikte vefat ediyor. Eşi ve iki çocuğu ise enkaz altından çok şükür sağ olarak kurtuldular, tek tesellimiz onların kurtulması oldu. Deprem pazartesi günü olmuştu, 24 saat sonra oraya ulaşabildik. Allah’ım bir daha böyle afetler yaşatmasın diyorum. Büyük bir acı. Yalnızca biz yaşamıyoruz. Binlerce insan bunu yaşıyor, bizler de bu binlerce insandan biriyiz; ne diyelim“ diye konuştu.