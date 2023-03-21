Depremde kız kardeşini ve akrabalarını kaybetti: Onlar için diktiği fidanı gözyaşıyla suladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da kız kardeşini ve akrabalarını kaybeden Nevin Züğüroğlu, Kırıkkale’de kurulan "Deprem Şehitleri Ormanı"na fidan dikerken gözyaşlarını tutamadı. Yakınları için toprakla buluşturduğu fidanı adeta gözyaşıyla suladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kırıkkale’de "Deprem Şehitleri Ormanı" kuruldu. Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından Kırık köy mevkiinde düzenlenen etkinliğe katılan depremzede vatandaşlar fidan dikti. Depremzede Nevin Züğüroğlu, Hatay’da binanın enkazında kalan kız kardeşi ve akrabaları için fidan dikerken gözyaşlarına hakim olamadı. Yakınları için toprakla buluşturduğu fidanı adeta gözyaşlarıyla suladı. Çocuklarıyla birlikte akrabasının yanında kaldığını ifade eden Züğüroğlu, depremde kız kardeşini, teyzelerini ve yeğenlerini kaybettiğini söyledi.

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün burada depremzedelerimizle beraber bir hatıra orman oluşturuyoruz. Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Kalan depremzede vatandaşlarımıza da sağlık uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Depremde acılar çektiklerini anlatan Lütfü Yılmaz ise, "Çok büyük acılar çektik. Ölenlere Allah rahmet eylesin kalanlara da baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Hatay’ın Antakya ilçesinden eşi ile birlikte gelen Hatice Yılmaz ise depremde vefat edenler için fidan diktiklerini belirtti.