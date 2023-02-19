Depremde kaybolan köpeklerini gören aile gözyaşlarına hakim olamadı

Hatay Antakya’da evi yıkılan ve depremin ilk günü enkaz altından çıkartılan Esra Yazarlı, Bulut isimli köpeğini kaybetti. Antakya’da havyanlar için çadır hastane kuran gönüllü veterinerler tarafından günler sonra bulunan "Bulut", sahibi ile telefon üzerinden görüntülü görüştürüldü. Gözyaşlarına hakim olamayan Yazarlı’nın köpeği ile buluştuğu görüşme duygusal anlara sahne oldu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Hatay Antakya’da birçok bina enkaza dönerken, ayakta kalanlar ise ağır hasar aldı. Deprem bölgesine giden gönüllü veterinerler ise Sümerler Mahallesi Atatürk Parkı’nda depremzede hayvanlar için çadır hastane kurdu. Burada tedavi edilen yaralı hayvanların barınma ve gıda ihtiyaçları da karşılanıyor. Üzerinde çip bulunan depremzede hayvanlar sahiplerine ulaştırılırken, çipi olmayan hayvanlar İstanbul’a gönderilerek, gönüllü sahiplerine teslim ediliyor.

Kaybolan köpeğini görünce gözyaşlarına boğuldu

Deprem sonrası Antakya’da enkaz altından çıkartılan Yazarlı ailesi de "Bulut" isimli Cavalier King Charles Spaniel cinsi köpeğini kaybetti. "Bulut", günler sonra gönüllü veterinerler tarafından bulundu. Çadır hastanede tedavisi tamamlanan köpeğin çipini inceleyen veterinerler, Yazarlı ailesine ulaştı. Görüntülü görüşmede köpeğine kavuşan Esra Yazarlı gözyaşlarına boğuldu. "Canım oğlum seni çok özledik. Biz seni çok seviyoruz" diyerek köpeğine seslenen Esra Yazarlı ve ailesi büyük sevinç yaşadı. Veterinerlere teşekkür eden Yazarlı, "Biz göçük altındaydık, bizi ilk gün çıkarttılar ama onu göremedik. Biz 4’üncü kattaydık. Allahım şükürler olsun iyi ki size denk gelmiş. Allah razı olsun" dedi.

Gönüllü veteriner Aydan Sakallı ise, “Buraya gönüllü olarak geldik. Ne yapabileceğimizi düşündük ve depremde mahsur kalan hayvanların hem kurtarılması hem de tedavisini üstlenmek istedik. Arama kurtarma ekipleri termal kameralarla bakım ısı tespiti yapınca önce insan olduğunu düşünüyorlar. Fakat burada mahsur kalan hayvanlar da çıkabiliyor. Bizler de bunları sahiplerine bulursak ulaştırıyoruz. Ulaşamazsak hayvansever gönüllülere sahiplendiriyoruz” diye konuştu.

Gönüllü olarak hayvan sahiplenmeye gelen Burak Kalafatoğlu, “İstanbul’dan geldik. Burada sahipsiz kalan hayvanların olduğunu öğrendim, bakımını üstlenmek istedim. Japon balığı aldım, tekrar İstanbul’a dönüyorum” dedi.