Depremde hayatını kaybedenlerin anısına Esrük Dağı’na tırmanış

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir grup dağcı Van’ın Erciş ilçesinde bulunan 2 bin 965 rakımlı Esrük Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi.

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen tırmanışa, Van il merkezi, Erciş ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden yaklaşık 30 dağcı katıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına düzenlenen tırmanışta dağcılar zirve yaptı. Zirvede açıklamalarda bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsrafil Akan, 2011 yılında Erciş depremini yaşamış biri olduğunu belirterek, “Sizi en iyi biz anlarız. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz” dedi.