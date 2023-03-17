Depremde hayatını kaybedenlerin 40’ıncı gününde Mevlit-i Şerif düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşların 40’ıncı günü ve 18 Mart Çanakkale Şehitleri için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Mevlit-i Şerif programı düzenlendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, merkez üssü Kahramanmaraş olup 11 ili etkileyen depremlerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların 40. günü ve 18 Mart Çanakkale Şehitleri için merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami’de Hidayet Yılmaz, Yusuf Didar, Azettin Aslan ve Bayram Doğan tarafından Mevlit-i Şerif okutuldu, dualar edildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Mevlit-i Şerif’in okutulmasıyla devam etti. Depremde hayatını kaybedenler için daha sonra dua edilip cami cemaatine ve çevredeki vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.