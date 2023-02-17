Depremde hayatını kaybedenler için tarihi Hüsrev Paşa Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerde hayatını kaybedenler için tarihi Hüsrev Paşa Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde yüzlerce bina yıkıldı, binlerce kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybedenler için ülke genelinde olduğu gibi Van’da bütün camilerde gıyabı cenaze namazı kılındı. İl genelinde olduğu gibi Van Kalesi güneyinde Eski Van Şehri olarak bilinen Orta Kapı Mahallesi’nde yer alan ve Mimar Sinan’ın eserlerinden biri olan Hüsrevpaşa Camii’nde de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. namaz sonrası hayatını kaybedenler ve yaralılar için dua edildi.