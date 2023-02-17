Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Muş’ta da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yaralar sarılırken, Muş’ta da Cuma namazı öncesi tüm camilerde depremzede vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim okundu. Cuma namazı sonrasında ise depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Duygu dolu anların yaşandığı camilerde, dua vaktinde birçok vatandaş gözyaşına hakim olamadı.

Şehir merkezindeki Salih - Muhlise Çağlayan Camii’nde Cuma namazı ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kıldıran İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, camii cemaatinden yaklaşık 1 milyon 700 bin TL toplandığını belirterek, “Çünkü çok büyük bir acı var. En azında cenaze namazı kılınmaya kardeşlerimiz olabilir. Cesetleri bulunamayan insanlarımız olabilir. Biz bu görevi bütün bir millet olarak bugün yerine getirdik. Deprem olduğundan beri Muş’ta valimiz ve belediye başkanımız dâhil olmak üzere din görevlileriyle birlikte deprem bölgesine gittik. Biz kardeşlerimizin yanındayız. Yardımları organize ettik. Kahramanmaraş bölgesinde vefat eden kardeşlerimizi bir hafta boyunca İslam usullerine göre defin ettik. Kur’an-ı Kerim okuduk. Orada çok ciddi manada ayni ve nakdi yardımlar yapıldı. Geçen hafta Cuma günü tüm camilerimizde depremzedeler için 1 milyon 700 bin lira toplandı. Bunu biz AFAD’ın

hesabına geçtik. Bu yardımlarımız devam edecekti” dedi.