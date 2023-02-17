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Depremde hayatını kaybedenler için Erzurum’da gıyabi cenaze namazı kılındı
Erzurum’da depremde hayatını kaybedenler için cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haberde İnsan 17.02.2023, 13:57
Erzurum’da depremde hayatını kaybedenler için cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Lala Paşa Camiinde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Erzurum Müftüsü Rüstem Can tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.
Cuma namazı öncesinde tüm camilerde Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.