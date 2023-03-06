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Depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
Depremin büyük hasar oluşturduğu Adıyaman’da Berat Kandili dualarla idrak edildi.
Haberde İnsan 06.03.2023, 22:23
Depremin büyük hasar oluşturduğu Adıyaman’da Berat Kandili dualarla idrak edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremde büyük hasarın oluştuğu Adıyaman’da Berat Kandili dualarla idrak edildi. Depremde hasar görmeyen camiler arasında yer alan Emir Sultan Camisine giden vatandaşlar, okunan mevlidi dinleyerek depremde hayatını kaybedenler için dua etti.