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Depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

Depremin büyük hasar oluşturduğu Adıyaman’da Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Haberde İnsan 06.03.2023, 22:23
Depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

Depremin büyük hasar oluşturduğu Adıyaman’da Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde büyük hasarın oluştuğu Adıyaman’da Berat Kandili dualarla idrak edildi. Depremde hasar görmeyen camiler arasında yer alan Emir Sultan Camisine giden vatandaşlar, okunan mevlidi dinleyerek depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

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