Depremde hayatını kaybedenler 40. günde kabirlerine çiçekler bırakılarak anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da hayatını kaybeden vatandaşlar, depremin 40’ıncı gününde kabirlerine çiçekler bırakılarak anıldı.

11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bine yakın insan hayatını kaybetti. Binlerce kişi enkaz altından yaralı çıkartılırken, çok sayıda vatandaş evsiz kalarak konteyner ve çadır kentlere yerleştirildi. Depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 1’i boş yıkılan 7 binanın altından 414 vatandaşın cansız bedeni çıkartılırken, yüzlerce kişi de yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı. Depremde hayatını kaybeden Diyarbakırlıların büyük ekseriyeti Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi. Hayatını kaybeden vatandaşlar, depremin 40’ıncı gününde yakınları tarafından mezarlarına bırakılan çiçeklerle anıldı.