Depremde hayatını kaybeden yeğeninin mezarına sünnetliğini astı

Malatya’da meydana gelen depremde annesi ve kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ali Osman’ın yazın sünnet olma hayali yok olunca, teyzesi yeğeninin mezarına sünnetliğini astı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen iki ayrı depremde 11 ilde ağır hasar meydana gelirken, 40 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu illerden biri de Malatya oldu. İlk depremde Malatya’nın Ciritpınar Mahallesi’nde 7 katlı apartman da yıkıldı. Apartmanların enkazında 6 yıl önce eşinden boşanan ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Özlem Yılmaz da (34) kaldı. Binanın yıkılmasının ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 12 yaşındaki Aysima’ya ulaşıldı. Ekipler Aysima’yı yoğun mesai harcayarak sağlık ekiplerinin de desteğiyle kurtardı. Ancak anne Özlem Yılmaz, oğlu Ali Osman ve kızı Nur Sima Birinç’in cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler Adana’ya getirilerek Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi.

Teyze Nazlı Umaç, yeğeninin mezar tahtasına sünnetliğini astı. Bu durum mezara gelenleri de duygulandırdı. Teyze Umaç, “Yeğenim sünnet olmayı çok istiyordu. Şimdiden hayaller kuruyordu. Ancak depremde annesi ve bir kardeşiyle birlikte hayatını kaybetti. Ben de sünnet olmayı çok istediği için aldığı sünnetliği mezarına koydum” diyerek gözyaşlarını tutamadı.