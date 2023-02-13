Son Dakika
Depremde hayatını kaybeden vatandaş Sinop’ta defnedildi
Kahramanmaraş’taki depremde hayatını kaybeden Ahmet Yüksel’in cenazesi, memleketi Sinop’un Türkeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Haberde İnsan 13.02.2023, 15:34
Kahramanmaraş’taki depremde hayatını kaybeden Ahmet Yüksel’in cenazesi, memleketi Sinop’un Türkeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Ahmet Yüksel’in cenazesi, memleketi Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Alagöz köyüne getirildi. Yüksel’in yakınları, taziyeleri kabul etti.
Alagöz Köyü Camii’ndeki cenaze törenine, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Yüksel’in naaşı, Alagöz Köyü Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Alagöz köyü aile mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.