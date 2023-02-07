Depremde hayatını kaybeden Beyzanur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’ın Altınözü ilçesindeki Yarseli İlkokuluna 2 yıl önce öğretmen olarak atanan Beyzanur Özyıldırım’ın enkaz altından çıkarılan cansız bedeni, Kozan’da ailesine teslim edilerek gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

2 yıl önce öğretmen olma hayali ile Hatay’a giden ve 6 Şubat günü Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde 7 katlı binanın 2. katında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Beyzanur Özyıldırım’ın depremden 20 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Özyıldırım’ın cenazesi Adana’ya getirilmesinin ardından Kozan’ın Güneri Mahallesi’nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Onlarca kişinin katıldığı cenaze töreninde baba Yakup Özyıldırım cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi.

Sabaha karşı iş makinası kiralayıp kızını kurtarmak için Hatay’a gitti

Cenaze töreninde genç öğretmenin yakınları, babası Yakup Özyıldırım’ın kızını enkazdan çıkarmak için verdiği mücadeleyi anlattı. Yakınlarının ifadesine göre, baba Yakup Özyıldırım, deprem sonrası kızını arayıp ulaşamayınca daha önce yanında kalan kız arkadaşını arayarak kızına bakmasını istedi. Ev arkadaşı, Beyzanur’un kaldığı evin enkaz olduğunu söylemesi üzerine baba Yakup Özyıldırım, sabaha karşı iş makinası kiralayıp kızını kurtarmak için Hatay’ın Altınözü ilçesine gitti. Orda saatlerce mücadele eden baba Özyıldırım, gücü yetmeyince buradan akrabalarını alıp yeniden enkaz başına gitti. Ancak kızının cansız benine ulaştı. Güçlükle ayakta duran babayı yakınları teselli etti. Beyzanur Özyıldırım’ın 5 kız kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi. Anne Nezih Özyıldırım ise gözyaşları içinde kızını son yolculuğuna uğurladı.