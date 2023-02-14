Depremde hayatını kaybeden Asteğmen Köseoğlu memleketinde gözyaşlarıyla uğurlandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde askerlik görevini yaptığı sırada meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Asteğmen Enes Melik Köseoğlu, memleketi Karabük’te gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin en çok etkilediği iller arasında yer alan Hatay’ın İskenderun ilçesinde yedek subay olarak görev yapan Asteğmen Enes Melik Köseoğlu’da enkazın altında kaldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Köseoğlu’nun cansız bedeni ekipler tarafından enkaz altından çıkarıldı. İşlemlerinin ardından cenazesi Karabük’e getirilen Köseoğlu için bir tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı Beşbinevler Mescid-i Aksa Camii’ne getirilen Asteğmen’in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseoğlu’nun naaşı 5000 Evler Şehitliğinde toprağa verildi.

Törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.