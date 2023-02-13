Depremde hayatını kaybeden anne ve iki kızı Cizre’de yan yana defnedildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Gaziantep’te yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden anne ve iki kızı, bugün memleketleri Şırnak’ın Cizre ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Gaziantep merkezde ikamet eden Hediye Turgut, kızları Asime ve Reyyan Turgut, Kahramanmaraş merkezli iki depremde oturdukları binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşların çalışmalarında Hediye Turgut ve iki kızının cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı. Yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan Hediye Turgut, kızları Asime ve Reyyan Turgut, Şırnak’ın Cizre ilçesinde Nuh Nebi Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakip gözyaşları ve dualarla Asri Mezarlığı’nda yan yana defnedildi.