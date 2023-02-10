Depremde hayatını kaybeden Aktaş ailesi toprağa verildi

Kahramanmaraş Elbistan merkezli depremde bulundukları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Davut Aktaş, eşi Hidayet Aktaş ile çocukları Engin, Etkin ve Tahsin, memleketleri Bartın’da toprağa verildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan Davut Aktaş, eşi ve çocuklarıyla birlikte 10 ilde yıkımlara neden olan depremlerin ilkinde binalarını terk etti. Bir süre sonra tehlikenin geçtiğini düşünen aile fertleri yeniden dairelerine çıktı. Öğle saatlerinde gerçekleşen ikinci depremde bulundukları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kalan Aktaş ailesi fertleri hayatlarını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sonrası Aktaş ailesi fertlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan cenazeler Bartın’a getirildi.

Bartın’ın Köyyeri köyünde Davut Aktaş (35), eşi Hidayet Aktaş (32) ile çocukları Engin (11), Etkin (9) ve Tahsin (4) için cenaze töreni düzenlendi.

Tören öncesinde Davut Aktaş’ın baba ocağında helallik alındı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da burada aile yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Helallik alınmasının ardından Davut Aktaş, eşi ve üç çocuğu için ikindi namazını müteakip köy meydanında cenaze namazı kılındı. Bartın Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Jandarma Komutanı J. Kd.Alb.Ersin Aslan, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, Aktaş ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazlarının ardından Aktaş ailesinin cenazeleri dualar eşliğinde toprağa verildi.