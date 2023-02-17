Depremde hayatını kaybeden akademisyen son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Tuncelili akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yıldırım, memleketi Tunceli’de son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli depremde Antakya merkez Odabaşı Mahallesi, Daplan Sokak’ta bulunan Çiğdem Apartmanı’nın enkazı altında kalmıştı. Günler sonra cansız bedeni enkazdan çıkarılan Yıldırım’ın cenazesi, memleketi Tunceli’ye getirildi. Tunceli merkez Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi’nde Yıldırım için düzenlenen cenaze törenine, ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Yıldırım’ın okuduğu Zazaca ağıtların dinletildiği cenaze töreninde helallik alındı. Yıldırım’ın naaşı, merkeze bağlı Gömemiş köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.