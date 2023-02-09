Depremde hayatını kaybeden 8 aylık hamile öğretmen toprağa verildi

Hatay’daki deprem felaketinde eşiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 8 aylık hamile Sevde Demir, memleketi Karabük’te toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay’ın Hassa ilçesinde çöken apartmanın enkazında kalan 31 yaşındaki Sevde Demir’in cansız bedeni çıkartıldı. 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Demir’in cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirildi. Merkez Camii’nde Demir için cenaze töreni düzenlendi. Törene Demir’in yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından talihsiz öğretmenin naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

Sevde Demir’in polis eşi Abdullah’ın da cansız bedenini enkaz altından çıkarmak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.