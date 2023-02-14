Depremde hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

Adana’da meydana gelen depremde hasar gören Hacı Şevki Özgür Camii’nin minaresi iş makinasıyla kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen depremlerde Adana’da 416 kişi hayatını kaybetti. 12 bina yıkılırken çok sayıda bina da hasar gördü. Depremde bir çok cami ve minaresi yıkıldı. Bazı cami minareleri de hasarlı olduğu için iş makinalarıyla yıkımları yapıldı. Bu camilerden biri de depremde en çok hasarın meydana geldiği Huzurevleri Mahallesi’ndeki Hacı Şevki Özgür Camii oldu. Caminin minaresi zarar gördüğü için iş makinesi tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkımdan sonra ekipler enkaz kaldırma çalışması başlattı.