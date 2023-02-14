Depremde göçük altında kalan polis memuru toprağa verildi

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Diyarbakır’da göçük altında kalan polis memuru Yusuf Özenci (28), köyünde toprağa verildi.

Diyarbakır Özel Harekat Şube kadrosunda görevli polis memuru Yusuf Özenci, memleketi Erzurum’un Olur ilçesinin Hükam köyünde toprağa verildi.

Genç polisin vefatı, yakınlarını ve hemşehrilerini yasa boğdu. Yusuf Özenci’nin cenazesinde kardeşi Kenan Özenci güçlükle ayakta dururken, kardeşinin tabutuna sarılarak ağladı. Köy camisinin avlusuna sığmayan cemaat bir bahçede ikindi namazını müteakip cenaze namazı kıldı ve Özenci’yi tekbirlerle toprağa verdi.

Cenaze namazına İlçe Kaymakamı Fahri Onay, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.