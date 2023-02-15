Depremde evleri yıkılan vatandaşlar yaşadıklarını gözyaşları ile anlattı: “Kıyamet kopuyor sandık”

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ila 7.6 büyüklüklerindeki depremde evleri yıkılan vatandaşlar o anları gözyaşları içerisinde anlattı. Depremde kızının iki kolu kırılan Orhan Güde ağlayarak kıyameti yaşadıklarını söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ila Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Akçadağ ilçesinde büyük hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre 36 kişi hayatını kaybetti, 100’e yakın kişi ise yaralandı.

Özellikle Ören, Başpınar ile Bahri mahallerinde büyük yıkıma neden olan depremlerin etkisini evleri yıkılan vatandaşlar gözyaşları içerisinde o anları anlattı.

“Kıyamet kopuyor sandık”

İlk depremi Malatya kent merkezinde ikinci depremi ise Akçadağ- Başpınar Mahallesi’nde yaşayan Orhan Güde, “Sabaha doğru baya bir sallandık çocukları dışarı zorla çıkardım. Daha sonra özel araçla Akçadağ ilçesindeki yakınlarımızın evine geldik biraz dinlendikten sonra öğle saatlerinde ikinci depremi yaşadık kıyamet kopuyor sandık. Dışarı çıkamıyoruz çıkmaya çalıştıkça bizi tekrar içeri atıyor. Güçlükle dışarı çıktık. Kızımın iki kolu kırıldı. Gerçekten anlatılmaz bir şey. Allah Cumhurbaşkanımıza devletimize zeval vermesin çok şükür şuan çadırdayız odunumuz kömürümüz var. Bir sıkıntımız yok“ dedi.

“Bayılmışım komşularımız dışarı çıkarmış”

Depreme Ören Mahallesi’nde hasta olan eşi ile birlikte yakalanan Saniye Vardı ise yıkılan evlerinde komşuları tarafından çıkarıldıklarını kaydederek,” İlk deprem sonrası sarsıntı ile uyandım. Eşim parkinson hastası uyandırdım ama ayağa kalkamıyor. Eşimi de bırakıp kaçamadım da yoğun kar yağışı da vardı. Öğle saatlerinde meydana gelen ikinci deprem duvardan duvara vurdu bizi sobalar üzerimize devrildi bayılmışım komşularımız dışarı çıkardı. Daha sonra Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi’ne getirildik” diye konuştu.