Depremde evini ve yakınlarını kaybeden yolların ’Nazan ablası’, kadın hentbol takımı için direksiyon sallayacak

Hatay’da yaşanan depremde evini ve yakınlarını kaybeden 27 yıllık şehirlerarası otobüs şoförü Nazan Çelik, Kastamonu’da Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı’nın şoförlüğünü yapacak. Türkiye’yi Avrupa’da da temsil eden kadın hentbol takımının otobüsünde direksiyon başına geçen Çelik, depremin yaralarını işi ile sarıyor.

Kastamonu’nun Hatay ilçesinde yaşayan 27 yıllık şehirlerarası otobüs şoförü Nazan Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle evini ve yakınlarını kaybetti. Depremin ardından Nazan Çelik, Kastamonu’da seyahat acentesi işletmeciliği yapan Tamer Yiğit’in daveti üzerine Kastamonu’ya geldi. Kastamonu’da yaşamaya başlayan Çelik, Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün davetiyle Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden kadın hentbol takımının şoförlüğünü yapmaya başladı. Direksiyon başına geçen Çelik, depremin yaralarını da işi sayesinde sarmaya başladı.

"Deprem sırasında seferdeydim, evime dönüyordum"

İşi sebebiyle yaklaşık 3 yıldır Hatay’da yaşadığını ifade eden Nazan Çelik, "27 yıldır şehirlerarası otobüs şoförlüğü yapıyorum. Kısmetse artık Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı’mızla devam etmek istiyorum. Görev icabı Hatay’da bulunuyordum. Orada bir firmada çalışıyordum. Evim 2,3 yıldır Hatay’daydı. Deprem sırasında kendim seferdeydim. Seferden izne dönüyordum. Maalesef dönemedik, evimin yıkıldığını öğrendim. Anlatamıyorum, tıkanıyorum. Anlatma ile bu acılara tarif veremiyorum. Türkiye’mizin yarısı yok oldu. Acımız bir değil, beş değil, on değil. İnsanlar artık neye acıyacağını bilemiyor. Canlarımıza mı üzülsün, giden evlerimize mi üzülsün, eşyasına mı canına mı, oğluna mı, kardeşine mi, babasına mı, gelinine mi? Tarifi imkansız büyük bir acı. Kan bağım olmasa da dostlarımı, arkadaşlarımı, çalıştığım patronlarımdan bir tanesini kaybettim. Acımız çok büyük" dedi.

"Kastamonu’da olmaktan mutluyum"

Daha önce de işi sebebiyle Kastamonu’ya geldiğini ifade eden Nazan Çelik, "Kastamonu’ya yabancı değilim. Evimiz yıkılmış, nereye gitmem gerek, nereye yerleşeyim diyorsunuz. Bunları düşünürken Kastamonu’daki arkadaşlarımızdan bir öneri geldi. Kabul ettim, bir göreyim diye geldim. Görmekle kalmadım, geldiğim gün yerleştim. Gerçekten çok memnunum. Eşten, dosttan, arkadaşlarımızdan, herkesten Allah razı olsun. Hepsi birlikte ayağa kaldırmaya çalıştılar; maddi, manevi, psikolojik desteklerini verdiler. Kendilerine çok minnettarım" diye konuştu.

"Kadın hentbol takımıyla birlikte depremin izlerini üzerimizden atacağız"

Kadın hentbol takımıyla birlikte depremin içlerini üzerlerinden atacaklarına inandığını söyleyen Çelik, "Kişisel hayatımızda sıkıntılar yaşayabiliyoruz ama otobüs şoförünün bir psikolojisi vardır. Yola çıktığı an unutur. Bu acıları unutmayacağız ama zamanla psikolojimize yansımayacağını düşünüyorum. Can taşıyoruz, bunun bir sorumluluğu var. Ardımızda can taşıyoruz. O yüzden bana iyi geleceğini düşünüyorum. Ben, Kastamonu’da kadın hentbol takımıyla birlikte sanıyorum bu depremin izlerini üzerimizden atacağız. Onlar bana bu konuda çok yardımcı olacaklardır. Allah bundan sonra da hiç kimseye bu acıları yaşatmasın" şeklinde konuştu.

"Nazan ablamız ile birlikte güzel başarılara imza atacağız"

Nazan Çelik’in Türk kadının gücünü gösterdiğini belirten Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Serpil İskenderoğlu da, "Depremden etkilenen Nazan ablamız, Hatay’dan bizlerin yanına geldi. Bundan sonra beraber onunla çalışacağız. Bu bize Türk kadınının ne kadar güçlü olduğunu tekrar gösteriyor. Çünkü Nazan ablamız, bildiğiniz gibi erkek işi denilen otobüs şoförlüğü yapıyor. Artık canımız ona emanet, bizleri Nazan ablamız taşıyacak. Bundan umarım daha güzel başarılara birlikte imza atacağız. Türk kadınının gücünü onunla birlikte bir kez daha göstereceğiz. Bizler, kulüp olarak Türk hentbolunun başarılı temsilcilerinden birisiyiz. Türk kadınının gücünü Avrupa’da temsil eden bir takımız. Yolumuz açık olsun, sonu şampiyonluklarla dolu olsun" ifadelerini kullandı.

"Nazan abla, kadın hentbol takımımızın bütün antrenmanları ve deplasmanları için şoförlük yapacak"

Nazan Çelik’in Kastamonu’ya gelerek iş bulmasına destek sağlayan Tamer Yiğit ise, "Aynı sektörde olduğumuz için ortak arkadaşlarımız vasıtasıyla kendisi ile iletişim sağlandı. Kendisini Kastamonu’ya davet ettik. Kendisi vaktinden feragat ederek Kastamonu’ya geldi. Bizim buradaki çalışma sistemimizi, arkadaş çevremizi, kendi sektörümüzün camiasını gördü ve geldiği gün de burada kalmaya karar verdi. Çünkü Kastamonu’nun böyle bir özelliği var. Gelen bir kere daha geliyor, bir kere daha geliyor. Daha sonra kendisiyle görüştük, bizim bir kadın hentbol takımımızın olduğunu söyledik. Kadın hentbol takımımızın da deplasmana giderken otobüsün kendisi tarafından kullanılmasını istedik, kendisi de bizleri kırmadı ve burada bizlerle birlikte artık yaşamaya karar verdi. Kastamonu’da evi ile ilgili bir problemi yok. Kendisi Hatay’da evini kaybetti, bir depremzede. Bu sebep ile tanışmış olduk. Şu anda bizler mutluyuz ve gururluyuz" ifadelerine yer verdi.