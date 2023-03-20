Depremde evi hasar gören şehit ailesi konteynerde yaşıyor

Malatya’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören ve geçici olarak konteyner kente yerleştirilen Malatyalı Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş’un ailesi, devletin ve milletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi’ndeki evlerinde yakalanan, 23 Eylül 2022 tarihinde Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı’nda Düzhi Tepe Bölgesi’nde mağara operasyonu esnasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş’un ailesi, deprem sonrası bir süre Akçadağ ilçesinde yakınlarının yanında kaldıktan sonra Beydağı Geçici Barınma Merkezi’ne yerleştirildi. Konteyner kentte yaşamlarını sürdüren Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş’un annesi ve babası devletin ve milletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, bir süre önce kendilerini ziyaret eden askerler tarafından da tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

“Sahurda depreme yakalandık”

Şehidin annesi Suna Erkuş, oruç tutmak için kalktıkları sahur da depreme yakalandıklarını kaydederek, "İlk depremde sahura kalkmıştık bu sırada deprem oldu, kızımla dışarı çıktık, daha sonra eşim çıktı bir süre dışarıda bekledik. Sonra yakınlarımız gelerek bizleri köye götürdü orada 25 gün kadar kaldık ardından konteyner kente yerleştirildik. Buraya geldik her şeyimizi ayarlarmışlar. Allah devletimizden, milletimizden askerimizden razı olsun her zaman yanımızda oldular, onların sayesinde ayaktayız" dedi.

“Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun”

Askerin depremde sonrası düzenli olarak kendilerini ziyaret ettiğini aktaran baba Niyazi Erkuş ise "6 Şubat’taki ilk depreme evde yakalandık. Hanım sahura kalkmıştı onlar önce çıktı ben dışarı nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Daha sonra kardeşim geldi bizi köye götürdü. İkinci gün askerler telefon ederek çadır, gıda, odununa kadar her şeyi getirdiler köyde 25 gün kaldık. Askerler sürekli telefon ederek durumumuzu soruyordu. Sonra şehre gelmek istedik ve konteyner kente yerleştirildik. Devletimizde milletimizde Allah razı olsun valimiz, belediye başkanımız devam yanımızda 2. Ordu Komutanı, Kurmay Başkanı da bizleri ziyaret ediyor Allah razı olsun" diye konuştu