Depremde enkazlar da hasar gören araçları tamir ediyor

Hatay’da sanayi sitesi içerisinde oto tamiri yapan bir esnaf dükkanını açarak depremde zarar gören otomobilleri tamir etmeye başladı. Depremin gölgesinde oto tamiri yapan Abdu Günay, sanayide çalışan tek dükkan olduklarını belirtti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde Hatay’da bulunan bir çok ev ve dükkan yıkıldı, ağır hasar aldı. Depremin ardından geçen 3 hafta sonrasında bazı işletmeler çalışmaya başladı. Antakya Küçük Sanayi Sitesinde bulunan oto tamir ustası Abdu Günay da , dükkanını açarak araç tamirine başladı. Günay, evinin ve dükkanının az hasarlı olarak raporlandığını belirtti. Dükkanını açan Günay, kardeşleriyle birlikte depremde zarar görmüş otomobilleri tamir ederek hem ekmek parasını kazanıyor hem de kendi gibi depremzedelerin işlerini hallediyor.

“Elimizden geldiğince çalışıyoruz, sanayide hiçbir dükkan açık değil”

Pazartesi günü iş yerini açtığını aktaran Oto tamir ustası Abdu Günay, “Pazartesi günü geldik kapılarımız düşmüştü. Başlayacağız diye tamir ettik, akşam eve gittik ve 6,4 deprem oldu. Dükkana geldiğimizde yine kapılar düşmüştü, akşama kadar uğraşıp yeniden tamir ettik. Çarşamba günü çalışmaya başladık. İşe erken gelmiyoruz, sabah 9 sıralarında geliyoruz. Elimizden geldiğince çalışıyoruz, sanayide hiçbir dükkan açık değil. Biz başlayalım dedik, hem de can sıkıntımız gider diye düşündük” dedi.