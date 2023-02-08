Depremde enkaz altında kalan genç toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’ın İskenderun ilçesinde oturduğu binanın çökmesiyle hayatını kaybeden Sergen Mudanya, memleketi Alaplı’da toprağa verildi.

İskenderun’a çalışmak için giden 27 yaşındaki Sergen Mudanya, meydana gelen depremde oturduğu binanın çökmesi sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı kurtarma çalışmasında cansız bedenine ulaşılan Mudanya, Alaplı Belediyesine ait cenaze aracıyla memleketi Alaplı’ya getirildi. Alaplı Merkez Camisi’ne getirilen Mudanya’nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Osmanlı Köyü Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi. Gencin cenaze törenine, çok sayıda vatandaş katıldı.