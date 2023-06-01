Depremde dükkanı yıkıldı, terkedilen nöbet kulübesini ekmek teknesine çevirdi

Depremin vurduğu Hatay’ın Hassa ilçesinde 16 yıllık berber dükkanı yıkılan Sedat Çay, bir süre önce taşınan polis merkezinin nöbet kulübesini ekmek teknesine çevirdi. Kapısı, elektriği ve suyu bulunmayan kulübede ekmeğini kazanan Çay, yeni işletmesine geçeceği günü bekliyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla yıkım Hatay’da yaşandı. Kent merkezi kadar ilçelerin de ağır hasar aldığı depremde vatandaşlar, devletin yardımlarının yanında kendi imkanlarıyla da hayata tutunmaya çalışıyor. Hassa ilçesinde 33 yıldır berberlik yapan 46 yaşındaki Sedat Çay’ın iş yeri de depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Doğup büyüdüğü toprakları terketmeyen Çay, kendini toparladıktan sonra müşterilerinin isteği üzerine çadırlara ve evlerin bahçelerine tıraşa gitti. Yeni iş yeri için de başvuru yapan Çay, mahallesinden bir süre önce taşınan polis merkezinin nöbet kulübesinin ayakta olduğunu gördü. Aklına burayı iş yeri yapmak gelen Çay, temizlik ve bakımın ardından koltuğu ve malzemelerini kulübeye getirdi. Çay, kapısı, elektriği ve suyu olmasa da müşterilerinin ihtiyaçlarını burada gidermenin mutluluğunu yaşıyor. Tabela olarak ise kulübenin duvarına sprey boya ile ’berber’ yazıldığı görüldü.

"Pandemi dönemindeki gibi çalıştım"

Nöbet kulübesinde mesleğini sürdüren Sedat Çay, “Deprem sabahı saat 4.17’ydi bir gürültüyle uyandık. Kendimizi zorla dışarı attık. Allah kimseye yaşatmasın, çok büyük bir deprem yaşadık. Depremde eşimin tarafından 11 kişiyi kaybettik. Tokat’ta 12 gün kaldık, tekrar geri geldik. Daha sonra iş yerime gittim. Yıkım kararı alınmıştı. Malzemelerimi alıp evime getirdim. Ondan sonra da pandemi usulü iş yaptık. Arayan kişileri gidip tıraş ettim” dedi.

"Eşyalarımı sabah getirip, akşam götürüyorum"

Çocukluğunun bulunduğu bölgede geçtiğini anlatan Çay, “Bu nöbet kulübesini yıkadım, temizledim, işe başladım. Burası önceden polis karakoluydu. Polis karakolu taşındı gitti. Burası boştu ve nöbet kulübesiydi. Eşyalarımı her gün sabah getirip, akşam götürüyorum. Günlük 10-15 tıraş yapıyorum. Elektrik olmadığı için geceye kalamıyorum. Su, elektrik yok, bu şartlarda çalışmaya devam. Yeni iş yerimin anahtarlarını aldım. İnşallah bir haftaya kadar yeni iş yerime geçeceğim. Böyle bir yerde işimi yapacağım hiç aklıma gelmezdi. İşim beni hayata bağlıyor. Bu iş olmazsa yapamam. Çünkü 13 yaşından beri bu işi yapıyorum” ifadelerini kullandı.