Depremde ailesini kaybeden küçük çocuğa doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Adıyaman’da annesini, babasını ve 3 kardeşini kaybeden 11 yaşındaki Gazihan Karaman’a polis ve askerler tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum günü sürpriziyle karşılaşan küçük çocuk, pasta mumlarını hüzünle üfledi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman’da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın 2.katında ikamet eden ve deprem gecesi annesini, babasını ve 3 ablasını kaybeden 11 yaşındaki Gazihan Karaman’a, Adıyaman’a göreve gelen polis ve askerler tarafından doğum günü sürprizi hazırlandı. Dursun Çavuş Cami yakınlarında bulunan çadır kentte babaannesi ve dedesiyle birlikte kalan Gazihan Karaman, sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Polis ve askerler tarafından yapılan sürprizde pasta mumlarını hüzünle üfleyen Gazihan Karaman’a 8 yaşındaki kardeşi Enes Karaman da eşlik etti.

Kendisine sürpriz yapan herkese teşekkür ettiğini dile getiren Gazihan Karaman, “Güzel hissediyorum, hepinizin burada olmasından dolayı çok memnunum. Hepiniz hoş geldiniz. Benim doğum günümü kutladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Enkazın altında 5 yakınım hayatını kaybetti. Babam, annem ve üç tane ablam. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum doğum günümü kutladığınız için. Burada olamayacaklar ama onlar kalbimdeler. Kimsenin geleceğini düşünmüyordum ama hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gözyaşlarını tutamayarak herkese teşekkür eden Gazihan Karaman’ın babaannesi Ayşe Fatma Karaman, “Allah razı olsun. Allah hepinizin birini bin etsin. Biri 11 yaşında diğeri 8 yaşında. Acı bir olaydı, beş kişi gitti. Üç çocuk, bir gelinimle beş kişi gitti. İki tane çocuk kaldı onlardan” diye konuştu.

(CK-SVY-